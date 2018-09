Stiri pe aceeasi tema

- La doar o saptamana dupa ce a caștigat medalia de aur la Campionatul Mondial de Canotaj pentru tineret in proba de patru rame, Cosmin Pascari, pregatit la Clubul Sportiv Municipal Suceava de antrenorul Ioan Despa, are in fața cea mai mare provocare din acest an, Campionatul Mondial de seniori, ce ...

- Canotorii din judetul Suceava au reusit din nou sa confirme, de aceasta data la Campionatul Balcanic pentru juniori II, care a avut loc de curand in Bulgaria. La aceasta competitie, Romania a cucerit 4 medalii de aur, 8 medalii de argint si 3 medalii de bronz, iar in clasamentul general pe natiuni,…

- Echipajul Romaniei de patru rame in componența Cosmin Pascari (CSM Suceava), pregatit la Clubul Sportiv Municipal Suceava de antrenorul Ioan Despa, alaturi de alti doi sportivi din judet, Vasile Mihaita Tiganescu si Stefan Constantin Berariu, si de Ciprian Huc, a reusit sa cucereasca medalia de aur…

- Romania a obtinut sambata trei medalii de aur, una de argint si una de bronz la Campionatele Europene de canotaj de la Glasgow, sportivii din tara noastra incheind pe primul loc in proba masculina de patru rame, in cea feminina de dublu rame si in proba feminina de 8+1, in timp ce echipajul feminin…

- La mai putin de o saptamana dupa ce a reusit sa castige medalia de aur la Campionatul Mondial de Canotaj pentru tineret, sportivul Clubului Sportiv Municipal Suceava Cosmin Pascari, pregatit de antrenorul Ioan Despa, intra de astazi din nou in lupta pentru medalii, la Campionatul European pentru ...

- Pe parcursul saptamanii trecute, sportivii sectiilor de canotaj de la Clubul Sportiv Municipal Suceava, Clubul Sportiv Scolar Nicu Gane Falticeni si ACS Nada Florilor Falticeni au luptat pentru medalii la finalele Campionatului National pentru juniori I, II si III, ce au avut loc la Iasi. Canotorii…

- In aceste zile, sportivii sectiilor de canotaj de la Clubul Sportiv Municipal Suceava, pregatiti de antrenorul Ioan Despa, si de la Clubul Sportiv Scolar Nicu Gane din Falticeni, pregatiti de antrenorii Vasile si Ana Avramia, se afla in lupta pentru medalii la Campionatul National pentru juniori I,…