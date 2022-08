Canotorii romani, performanta istorica la Campionatul European - cinci medalii de aur si trei de bronz (GALERIE FOTO)

Stiri pe aceeasi tema

- Romania, in formula Magdalena Rusu, Iuliana Buhus, Ancuta Bodnar, Denisa Tilvescu, Madalina Beres, Amalia Beres, Ioana Vrinceanu, Simona Radis, Adrian Munteanu, a cucerit aurul in proba feminina de 8+1, duminica, la Campionatele Europene de canotaj de la Munchen.

- Dupa cele 6 medalii obținute sambata, 13 august, este vorba despre 3 de aur și 3 de bronz, Romania a duminica, 14 august, a 7-a medalie la Campionatul European de Canotaj de la Munchen, prin Ionela Cozmiuc. Ionela Cozmiuc a obtinut medalia de aur la simplu vasle feminin categorie usoara (LW1x). Cozmiuc…

- Echipajele Romaniei au realizat performanțe extraordinare, sambata, la Campionatele Europene de Canotaj de la Munchen, obținand trei medalii de aur și trei de bronz. Potrivit Federației Romane de Canotaj, medalia de aur in proba de dublu rame feminin (W2-) a fost caștigata de Denisa Tilvescu și Ioana…

- Echipa de canotaj a Romaniei, performanța ISTORICA la Campionatele Europene din Germania. A cucerit 6 medalii in 7 finale Echipa de canotaj a Romaniei a cucerit 6 medalii in 7 finale la Campionatele Europene din Germania, realizand o performanța istorica. Sportivii au caștigat trei medalii de aur și…

- 6 medalii pentru Romania in prima zi a finalelor la Campionatul European de Canotaj de la Munchen In total, la Campionatul European de la Munchen, Romania participa cu 11 echipaje formate din 35 de sportivi. Prima medalie de aur pentru țara noastra a fost obținuta in proba de dublu rame feminin (W2-)…

- Sportivele romane Ancuta Bodnar si Simona Radis au cucerit sambata medaliile de aur in proba masculina de dublu vasle, la Campionatele Europene de canotaj de la Munchen. Este a treia medalie de aur pentru Romania, dupa cele obtinute la dublu rame feminin și masculin, transmite GSP.UPDATE ora 15.00.…

- Numarul echipajele romanești calificate in finalele pentru medalii la Campionatul European de canotaj de la Munchen a ajuns la 9, dupa reușita de vineri a barcilor de dublu vasle feminine (Simona Radis si Ancuta Bodnar), patru rame masculin (Mihaița Țiganescu, Mugurel Semciuc, Ștefan Berariu și Florin…

- Cinci echipaje romanesti s-au calificat, joi, 11 august, direct in finalele pentru medalii din cadrul Campionatelor Europene de canotaj de la Munchen (Germania). In proba de dublu rame feminin, Denisa Tilvescu si Ioana Vrinceanu au castigat seria a doua (07:46.57), iar la simplu vasle feminin categorie…