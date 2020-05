Canotorii romani au organizat licitatie caritabila pe Facebook pentru lupta contra COVID-19. Banii au fost donati in contul Crucii Rosii Suceava

Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o postare pe pagina sa de facebook, primarul general al capitalei, Ion Ceban, a scris ca in aceasta saptamina, grupul de lucru creat in scopul gestionarii mijloacelor banești donate au luat decizia de a distribui sursele financiare precum urmeaza: - cite 250 mii lei pentru - AMT Buiucani, AMT Ciocana,…

- CANTONAMENT… Dupa doua luni si jumatate in care s-au antrenat in siguranta, acasa, sub stricta supraveghere online a antrenorilor, cei 96 de sportivi care alcatuiesc Lotul National de Canotaj al Romaniei, si-au reluat cantonamentul la Complexul Sportiv National Snagov. Printre ei se numara si cele sase…

- Canotorii romani vor scoate la licitatie in perioada urmatoare mai multe trofee, medalii si obiecte personale, iar fondurile stranse vor fi donate catre Crucea Rosie Suceava in lupta cu virusul COVID-19. „Mai multi sportivi din Lotul Romaniei de Canotaj, majoritate originari din judeșul Suceava, si-au…

- Pe primul loc in agenda de astazi a ministrului Muncii, Violeta Alexandru , sunt insa directorii Caselor județene de pensii. ”Doua luni am dat astazi directorilor Caselor județene de pensii pentru a recupera intarzierile. Daca nu se rezolva nici așa, voi lua o decizie radicala”, scrie Violeta Alexandru…

- Cubanezul Ismael Borrero, campionul olimpic si mondial la lupte greco-romane, a fost externat dupa ce medicii au stabilit ca s-a recuperat dupa infectarea cu Covid-19, au anuntat autoritatile sportive cubaneze, citate de agentia EFE. "Ismael este externat deja, sanatos si cu un psihic foarte puternic.…

- Miercuri, incepand cu ora 21:30, va avea loc un meci de eSports (FIFA 20) intre Dinamo București și Universitatea Cluj Napoca. Evenimentul va fi transmis in direct pe Facebook și YouTube... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Reprezentanții Centrului de Transfuzie Sanguina Timișoara fac apel la voi sa veniți sa donați sange. Au postat fotografii pe Facebook prin care va invita sa veniți sa donați sange. Se pot face programari online! Daca sunteti sanatoși, nu ați calatorit intr-o țara cu infecție cu virusul COVID-19, daca…

- Suporterii echipei Atalanta, care fac parte din „Curva Nord Bergamo" si care si-au cumparat bilete pentru meciul de marți seara din optimile Ligii Campionilor, Valencia - Atalanta, au decis ca banii de pe tichete sa fie donati Spitalului din Bergamo, anunța MEDIAFAX.Este vorba despre suma…