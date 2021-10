Stiri pe aceeasi tema

- Juniorii de la Canotaj, 5 medalii de aur și 1 de argint la Europenele de la Munchen! Romania, locul 1 in clasamentul pe națiuni! Prima medalie de aur a fost obținuta in proba de dublu rame feminin (JW2-) de echipajul format din Mihaela-Cosmina Dram și Georgelia Stoica. Sportivele noastre au dominat…

- Romania a cucerit primele sale medalii la Campionatele Europene de gimnastica aerobica de la Pesaro (Italia), sambata, doua de argint, in intrecerile pe echipe, la seniori si juniori, informeaza Agerpres. In clasamentul final pe echipe la seniori, Romania (16 puncte) a fost devansata de Italia…

- Romania a cucerit primele sale medalii la Campionatele Europene de gimnastica aerobica de la Pesaro (Italia), sambata, doua de argint, in intrecerile pe echipe, la seniori si juniori. In clasamentul final pe echipe la seniori, Romania (16 puncte) a fost devansata de Italia (10), in timp ce bronzul a…

- România a cucerit primele sale medalii la Campionatele Europene de gimnastica aerobica de la Pesaro (Italia), sâmbata, doua de argint, în întrecerile pe echipe, la seniori si juniori, transmite Agerpres.În clasamentul final pe echipe la seniori, România (16 puncte)…

- Romania s-a clasat pe locul 1 pe națiuni la Campionatele Europene de Canotaj Under 23, desfașurate in Polonia, unde sportivii romani au obținut 5 medalii de aur și 5 de argint. Ca de obicei, printre protagoniști s-au aflat canotorii suceveni, care se regasesc in numar mare la loturile naționale. ...

- Romania s-a clasat pe locul 1 pe națiuni la Campionatele Europene de Canotaj Under 23, desfașurate in Polonia, unde sportivii romani au obținut 5 medalii de aur și 5 de argint, iar Simona Radiș, deja campiona olimpica, a stabilit un nou record mondial, informeaza Federația Romana de Canotaj, potrivit…

- Românii Alexandru Suvache si Radu Simion au cucerit medaliile de argint la Campionatele Europene de box pentru cadeti de la Sarajevo, vineri, dupa ce au pierdut finalele în careu au evoluat, informeaza Agerpres.La cat. 54 kg, Alexandru Dumitru Suvache a fost învins la puncte de…

- Obiectivul Federației Romane de Canotaj, acela de a lua 2 medalii la Jocurile Olimpice de la Tokyo, a fost depașit. Simona Radiș și Ancuța Bodnar au reușit sa aduca din nou aurul olimpic pentru Romania in proba de dublu vasle dupa 37 de ani, cand la JO de la Los Angeles (1984) Elisabeta Lipa și […]…