- Selfie-urile creeaza “o dezordine intempestiva” atunci cand starurile de cinema urca scarile celebrului Palais des Festivals et des Congres din Cannes, isi motiveaza decizia organizatorii festivalului de film de pe Croazeta. ”Spectatorii nu vor mai avea voie sa faca selfie-uri pe covorul rosu. Selfie-urile…

- Organizatorii Festivalului de Film de la Cannes au decis sa interzica includerea unor productii Netflix in competitia oficiala a editiei din 2018 a evenimentului, dar si selfie-urile pe covorul rosu. Productiile Netflix au fost interzise dupa ce reprezentantii acestei companii americane de…

- Centrul vechi al Constantei s-a transformat astazi in platou de filmare pentru creatorul celebrelor seriale „Mad Men“ si „Clanul Soprano“. Magazinele din zona peninsulara si-au schimbat denumirea in limba rusa, la fel si strazile, iar decorurile au fost pregatite pentru noul serial produs de Matthew…

- Hollande si-a stabilit deja traseul reformei in educatie (Foto: L’Express) Slaba performanța a sistemului de educație limiteaza posbilitațile de creștere pe termen lung, avertizeaza Comisia Europeana in Raportul de țara prezentat miercuri. Documentul identifica și principalele cauze ale eșecului sistemului…

- Picturile a 12 artiști plastici din cinci state sint expuse pina pe 15 martie la Galeria „Artelit” din cadrul Filarmonicii Naționale „Serghei Lunchevici”. Expoziția cu genericul „Reflecții de primavara” a fost vernisata miercuri, 28 februarie Evenimentul este prilejuit de sarbatoarea Marțișor, marcata…

- Secretary of state for global bilateral affairs Monica Gheorghita participated on Wednesday in the International Conference for the reconstruction and development of the Republic of Iraq, organised in Kuwait, a release of the Foreign Affairs Ministry (MAE) sent to AGERPRES informs. The Romanian…

- Multe state membre ale Uniunii Europene au semnalat ca doresc sa evite un vot privind activarea articolului 7 al Tratatului de la Lisabona, iar Polonia va apara si alte tari UE din regiune, inclusiv Romania, daca va considera ca sunt tratate necorespunzator, a afirmat, joi, ministrul polonez de Externe,…

- Serialul „Fructul oprit“ va avea premiera maine la Antena 1. Productia aduna in distributie actori romani cunoscuti si este prima drama psihologica realizata in peisajul serialelor autohtone.