Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi cineasti romani isi vor prezenta filmele la cea de-a 75-a editie a Festivalului de la Cannes, care se va desfasura la Palatul Festivalurilor de pe Croisette, in perioada 17 - 28 mai, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Actorul american Forest Whitaker, premiat cu Oscar, va primi Palme d'Or onorific la cea de-a 75-a editie a Festivalului de Film de la Cannes care va avea loc intre 17 si 28 mai, au anuntat organizatorii, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Muzica chiar poate schimba lumea in care traim, pentru ca poate schimba oamenii și poate transforma tinerii in exemple frumoase de urmat pentru generația lor. In luna mai, AFI Brașov organizeaza in orașul de la poalele Tampei prima ediție TMF, un festival de muzica dedicat tinerilor brașoveni. Scopul…

- Razboiul din Ucraina isi va face intrarea la Festivalul de Cannes cu lungmetrajul "Butterfly Vision", filmat in urma cu doar cateva luni in regiunea Donbas, in cadrul unei editii in care vor fi prezente multe filme cu subiect politic, relateaza joi EFE. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Regizorul Cristian Mungiu va concura cu filmul ‘R.M.N.’, o coproductie franco-romano-belgiana, in competitia pentru La Palme d’Or a festivalului de la Cannes din acest an, in timp ce Alexandru Belc, cu filmul ‘Metronom’, va concura in a doua cea mai importanta sectiune a festivalului, Un Certain Regard,…

- Premierul Nicolae Ciuca l-a primit la sediul guvernului pe prim-ministrul Regatului Belgiei, Alexander De Croo, care face o vizita in Romania. Cei doi se vor deplasa la Baza 57 Aeriana Mihail Kogalniceanu, iar vizita va fi difuzata de TVR intr-o editie speciala, la ora 11.00.

- Reprezentantii retelei de socializare TikTok au anuntat marti ca aceasta platforma online, specializata in difuzarea de videoclipuri scurte si foarte apreciate de adolescenti, a devenit partener oficial al Festivalului de Film de la Cannes, informeaza Noi.md cu referire la agerpres.ro. "TikTok va oferi…

- 10Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș a dat startul inscrierilor pentru Festivalul – concurs Gelu Stan 2022. Ediția a IV-a a evenimentului care evoca personalitatea de anvergura și opera maestrului Gelu Stan se va desfașura in lunile martie- aprilie. Concursul se adreseaza tinerilor interpreți…