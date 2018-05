Stiri pe aceeasi tema

- In contextul recentului scandal Weinstein si a miscarii #MeToo, editia din acest an a Festivalului de film de la Cannes, cea de-a 71-a editie, isi propune sa fie mai activa pe tema dezbaterilor despre locul femeilor in industria cinematografica. In acest context, agentia France Presse a realizat o statistica…

- Cineastul rus Andrei Zviaghintev, care in 2017 a castigat premiul juriului Festivalului de la Cannes cu filmul 'Nelyubov' ('Loveless'), se intoarce la editia de anul acesta ca membru al juriului alaturi de actrita australiana Cate Blanchett, a anuntat marti delegatul general Thierry…

- Filme regizate de Jean-Luc Godard, Spike Lee, Jafar Panahi si Matteo Garrone se numara printre cele 18 lungmetraje care concureaza anul acesta pentru Palme d'Or, marele trofeu al Festivalului de la Cannes.

- Selectia oficiala a celei de-a 71-a editii a Festivalului de Film de la Cannes va cuprinde 18 lungmetraje in competitia oficiala, 15 pelicule in sectiunea Un Certain Regard, doua filme in afara competitiei, doua proiectii in Seances de Minuit si sapte productii cinematografice proiectate in cadrul Seances…

