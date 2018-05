Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a 71-a ediție a Festivalului de Film de la Cannes și-a deschis porțile, ieri! Așadar, actori renumiți din intreaga lume iși fac apariția, rand pe rand, pe covorul roșu al celebrului eveniment, pentru a lua parte la premierele de film ori la evenimentele organizate in perioada 8 – 19 mai. Miza…

- Festivalul de film de la Cannes 2018 a debutat oficial, aseara, cand numeroase vedete si-au facut aparitia pe covorul rosu. Unele dintre ele nu au respectat regula impusa de directorul festivalului si … au facut selfie pe covorul rosu. “Nu e frumos, e un gest grotesc”, este afirmatia facuta de directorul…

- Cineastul american Martin Scorsese si actrita australiana Cate Blanchett, presedintele juriului competitiei internationale, au deschis, marti seara, cea de-a 71-a editie a Festivalului de Film de la Cannes, aceasta fiind prima de dupa scandalul Harvey Weinstein, transmite AFP.

- n perioada 8-19 mai 2018, are loc cea de-a 71-a editie a Festivalului de Film de la Cannes. Juriul va fi prezidat de actrita australiana Cate Blanchett, cea de-a 12 femeie in aceasta functie in cele 71 de editii, prima dupa Jane Campion in 2014. In deschiderea festivalului va rula filmul ''Everybody…

- La editia din acest an a Festivalului de Film de la Cannes, delegatulul general al evenimentului a anuntat ca invitatii nu vor mai avea voie sa faca selfie-uri pe covorul rosu. Thierry Fremaux a explicat, in cadrul unui interviu pentru revista de specialitate Le Film Francais, ca ''spectatorii…