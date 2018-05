Stiri pe aceeasi tema

- Campania #MeToo pentru egalitate intre sexe nu va avea ''un impact direct'' asupra desemnarii castigatorilor in cadrul Festivalului de Film de la Cannes, a declarat marti Cate Blanchett, cea care va prezida juriul, alcatuit in mare parte din femei, insarcinat cu departajarea filmelor…

- Filmele din competitia oficiala a editiei de anul acesta a Festivalului de la Cannes au teme dintre cele mai diverse, de la un detectiv afro-american care se infiltreaza in Ku Klux Klan la luptatoare kurde anti-ISIS si nasterea curentului muzical underground din Rusia anilor 1980, transmite AFP.

- n perioada 8-19 mai 2018, are loc cea de-a 71-a editie a Festivalului de Film de la Cannes. Juriul va fi prezidat de actrita australiana Cate Blanchett, cea de-a 12 femeie in aceasta functie in cele 71 de editii, prima dupa Jane Campion in 2014. In deschiderea festivalului va rula filmul ''Everybody…

- Thierry Fremaux, delegatul general al Festivalului de la Cannes, s-a declarat mandru de faptul ca filmul 'Todos lo saben', care va inaugura la 8 mai competitia oficiala, este interpretat de doi actori de prestigiu ai cinematografiei spaniole si mondiale, Javier Bardem si Penelope Cruz, si care…

- Thrillerul "Everbody Knows", regizat de iranianul Asghar Farhadi, cu Penelope Cruz si Javier Bardem in distributie, va fi proiectat in deschiderea Festivalului de film de la Cannes 2018, fiind inclus si in competitia oficiala, potrivit organizatorilor prestigiosului eveniment, citati de AFP.

