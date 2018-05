Stiri pe aceeasi tema

- Festivalul de Film de la Cannes, care incepe pe 8 mai, nu ar fi acelasi fara celebrul trofeu Palme d'Or decernat de juriul competitiei oficiale, insa aceasta distinctie, una dintre cele mai ravnite, nu a fost atribuita in anii de inceput ai evenimentului, transmite Reuters.

- Regizorul rus Andrei Zviaghințev a fost numit membru al juriului Festivalului de la Cannes 2018, alaturi de Cate Blanchet, a anunțat delegatul general Thierry Fremaux. „Zviaghintev ia cursuri intensive de engleza, pentru ca engleza lui era cam precara“, a glumit Fremaux. Citește și: Benicio del Toro…

- Selectia oficiala a celei de-a 71-a editii a Festivalului de Film de la Cannes va cuprinde 18 lungmetraje in competitia oficiala, 15 pelicule in sectiunea Un Certain Regard, doua filme in afara competitiei, doua proiectii in Seances de Minuit si sapte productii cinematografice proiectate in cadrul Seances…

- Filmele din competitia oficiala, precum si cele din afara competitiei, din sectiunea Un Certain Regard si proiectiile speciale au fost anuntate joi, intr-o conferinta de presa care a avut loc la Paris, de directorul artistic al festivalului, Thierry Fremaux, si de presedintele

- Așa cum anunțau in martie, cei de la Centrul Municipal de Cultura Arad vor oferi publicului filme romanești in fiecare luna, in cadrul „Retrospectivei filmului romanesc”. Dupa ce luna trecuta am avut parte de cateva scurtmetraje produse dupa anul 2000, vineri, 13 aprilie, de la ora 20, vom vedea…

- Actrita si regizoarea elvetiana Ursula Meier a fost desemnata presedinta juriului Camera d'or, care va premia cel mai bun lungmetraj de debut prezentat in selectia oficiala, sectiunile Semaine de la Critique si Quinzaine des Realisateurs.

- Organizatorii Festivalului de la Cannes au anuntat marti ca realizatoarea franco-elvetiana Ursula Meier va prezida juriul care va acorda premiul Camera d'Or la viitoarea editie a competitiei, o recompensa acordata pentru cel mai bun film de debut prezentat intr-una din selectiile juriului, relateaza…