Reed Hastings, CEO-ul Netflix, a declarat joi ca platforma de streaming pe care o conduce "face uneori erori" si ca in ceea ce priveste Festivalul de la Cannes, unde niciunul dintre filmele sale nu a fost selectionat in acest an din cauza lipsei unui acord cu organizatorii, compania americana "s-a plasat intr-o situatie delicata", informeaza AFP.



Spre deosebire de editia din 2017, organizatorii Festivalului de la Cannes din acest an (8-19 mai) au impus obligativitatea ca filmele selectionate sa fie lansate in cinematografe si sa respecte termenul francez de difuzare pe o platforma…