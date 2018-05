Festivalul de Film de la Cannes, ajuns la cea de-a 17-a ediție, se afla in plina desfașurare și aproape ca nu exista gala fara gafe pe covorul roșu. Am fost cu ochii pe vedetele care au defilat pana acum pe red carpet și am surprins cateva apariții absolut neinspirate prin prisma modelului de rochie ales. Ei bine, mai in gluma, mai in serios, pare ca anul acesta lenjeria intima la vedere a fost laitmotivul vestimentar al Festivalului de la Cannes. Vezi in galeria foto care au fost accidentele vestimentare de neiertat de la Cannes 2018! Citește și – Catrinel Menghia, apariție ravașitoare la Cannes…