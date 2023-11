Cannabis adus din străinătate în Vrancea, într-un BMW transportat pe platformă Un vrancean a fost condamnat pentru trafic de droguri de risc si de mare risc, introducerea in tara de droguri de risc si de mare risc si detinere de droguri de risc si de mare risc in vederea consumului propriu, infracțiuni comise in forma continuata in decembrie anul trecut. Barbatul a fost arestat in acea […] Articolul Cannabis adus din strainatate in Vrancea, intr-un BMW transportat pe platforma apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

