Canicula va pune Europa la pământ! Sunt aşteptate temperaturi chiar şi de 48 de grade Celsius, săptămâna viitoare Europa va continua sa se topeasca sub „bila de foc" si saptamana viitoare. Conform meteorologilor, sunt asteptate temperaturi chiar si de 48 de grade Celsius. Ministerul italian al Sanatații a emis cod rosu in acest weekend pentru 16 orașe, inclusiv Roma, Bologna și Florența. Ce masuri anti-canicula au luat guvernele europene? Guvernul italian a sfatuit […]

Sursa articol si foto: enational.ro

- Temperaturile extrem de ridicate vor continua si saptamana viitoare sa afecteze sudul Europei, pe fondul unui val de caldura fara precedent. Ministerul italian al Sanatații a emis cod rosu in acest weekend pentru 16 orașe, inclusiv Roma, Bologna și Florența, scrie Rador.Valul de caldura este de așteptat…

- Canicula in Romania: Valul intens de caldura abia incepe. Gabriela Bancila a avertizat ca acest val de caldura se poate retrage in urmatoarele doua saptamani, ceea ce ar duce la fluctuații de temperatura. Aceste fluctuații de temperatura pot fi insoțite de fenomene meteorologice violente, cum ar fi…

- Canicula s-a instalat in aproape toata Europa. Franța, Italia, Spania se confrunta cu calduri toride. Iar in Austria luni a fost una dintre cele mai calduroase zile de iulie din ultimii ani. S-au inregistrat 37,2 grade la umbra.

- VREMEA pe patru saptamani. Cand va fi canicula, cu temperaturi pana la 40 de grade și perioadele cu furtuni. Prognoza ANM Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a actualizat, marți, prognoza de vreme pentru urmatoarele patru saptamani, pana in 7 august. In continuare, vremea va fi mai calduroasa…

- Atenționare de calatorie pentru Spania de la Ministerul Afacerilor Externe de la București: Țara este lovita de un val extrem de caldura, iar meteorologii spanioli au emis un cod roșu de canicula pentru mai multe regiuni. Sunt așteptate temperaturi maxime de 44 de grade Celsius, scrie europafm.ro. Marți…

- Meteorologii au emis o avertizare meteo de canicula, valabila in perioada 04 – 06.07, pentru regiunea Moldovei. In intervalul menționat, disconfortul termic va fi in creștere in cea mai mare parte a regiunii, iar in sud și est, indicele temperatura-umezeala (ITU) va atinge (și local va depași) pragul…

- Meteorologii au emis avertizari importante pentru mai multe țari din Europa, care vor fi acoperite de un val de canicula. Au fost transmise coduri roșii și portocalii pentru cateva țari in care se vor inregistra chiar și 44 de grade Celsius. Chiar daca temperaturile au fost mai scazute decat de obicei,…

- In Spania, jumatate dintre provinciile țarii sunt astazi sub alerte meteo. Este cod roșu in sud, unde sunt așteptate 44 de grade. In Marea Britanie, ieri a fost cea mai fierbinte zi de pana acum in acest an - s-au inregistrat peste 32 de grade Celsius, in sud. In cealalta parte a continentului, Balcanii…