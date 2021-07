Canicula va persista in cea mai mare parte a țarii, au anunțat ieri meteorologii, care au emis noi avertizari cod galben și portocaliu de disconfort termic ridicat. De asemenea, vor fi și ploi și vijelii puternice. Astfel, ieri a fost prelungita pana in 1 august avertizarea cod galben de disconfort termic ridicat și canicula. In acest interval, valul de caldura va persista in cea mai mare parte a țarii, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatura-umezeala (ITU) va depași pragul critic de 80 de unitați. In regiunile vestice, sudice și local in restul țarii va fi canicula. Temperaturile…