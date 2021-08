Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 4.000 de persoane, potrivit politiei, au protestat miercuri seara in centrul Atenei impotriva masurilor guvernamentale anuntate luni pentru a combate raspandirea variantei Delta a coronavirusului, relateaza AFP. ''Spunem nu!'', ''Demisia!'', au scandat manifestantii, dintre care…

- Numarul noilor cazuri de COVID-19 in Grecia a crescut mai mult decat dublu marti fata de luni. In ultimele 24 de ore au fost confirmate 1.797 de noi infectari, iar luni 801. Grecia, tara puternic dependenta de turism, a ridicat cea mai mare parte a restrictiilor pentru calatorii si activitati recreative,…

- Grecia va avea restaurante, baruri, centre comerciale si culturale libere de coronavirus, exclusiv pentru persoanele vaccinate. In plus, va obliga anumite grupuri, precum personalul sanitar, sa se vaccineze pentru a accelara imunizarea populatiei in fata amenintarii variantei Delta, a anuntat marti…

- Grecia va avea din 15 iulie restaurante, baruri, centre comerciale și culturale libere de coronavirus, exclusiv pentru persoanele vaccinate anti-COVID, a anunțat ministrul de stat Giorgos Gerapetritis, relateaza Efe, citata de Agerpres.Potrivit ministrului de stat, aceste spații vor fi impartite in…

- In urma acetsei unde verzi, Grecia urmeaza sa primeasca bani din fonduri imprumutate de CE pe piata. Totalul de 30,5 miliarde de euro este repartizat in subventii in valoare de 17,8 miliarde de euro si imprumuturi in valoare de 12,7 miliarde de euro. Acesti bani urmeaza sa fie alocati in transe, pana…

- Guvernul grec va ajuta industria vitala a turismului cu un pachet suplimentar de sprijin financiar în valoare de peste 400 milioane de euro, a anuntat luni ministrul grec al Turismului, Christos Staikouras, transmite Reuters, preluata de Agerpres.Grecia, tara în care turismul este responsabil…

- Grecia a deschis oficial sezonul turistic pentru straini. Pot intra in Grecia turiști din țarile Uniunii Europene, inclusiv romani, din Marea Britanie, Israel, Rusia sau Statele Unite. Autoritațile elene cer dovada vaccinarii, test Covid negativ sau o dovada a infectarii cu SARS-CoV2 cu cel mult 9 luni…

- Meciul tur al finalei competitiei masculine EHF European Cup, AEK Atena - Ystads IF, prevazut sambata in capitala Greciei, a fost amanat pentru o data ulterioara din cauza aparitiei unor cazuri de Covid-19 la echipa suedeza, a anuntat joi Federatia europeana de handbal (EHF), potrivit L'Equipe.…