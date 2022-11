Peste 20.000 de persoane au murit in Europa de Vest in timpul valurilor de caldura din vara anului 2022, cea mai calduroasa inregistrata vreodata, cand au fost atinse temperaturi care teoretic ar fi fost imposibile fara o pertubare a climei, relateaza „The Guardian”. Oamenii de stiinta au analizat „excesul de decese”, adica diferenta dintre numarul […] The post Canicula ucide. Peste 20.000 de persoane au murit, in vara aceasta, in vestul Europei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .