Caniculă și vijelii în toată țara. Temperaturile se apropie de recorduri absolute Meteorologii au emis mai multe avertizari cod portocaliu și galben de canicula pentru luni și marți și de ploi și vijelii pentru ziua de luni. Temperaturile vor ajunge in unele zone la 38 de grade Celsius. Luni și marți va fi in vigoare un cod galben de caldura și disconfort termic ridicat. In intervalul menționat valul de caldura se va menține in toate regiunile, iar disconfortul termic va fi ridicat in zonele de campie și de podiș, unde indicele temperatura-umezeala (ITU) va depași pragul critic de 80 de unitați. In general temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 33 și 36 de grade, iar cele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

