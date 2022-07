Stiri pe aceeasi tema

- De o saptamana se inregistreaza temperaturi extrem de ridicate, mai ales in vestul țarii, apropiate de recordurile absolute ale perioadei. Azi, au fost 39 de grade la umbra, iar disconfortul termic a facut ca temperatura resimțita sa fie și mai mare.

- Alerta de canicula in Romania. In urmatoarele zile temperaturile ajung chiar și pana la 38 de grade in anumite zone ale țarii, anunța ANM. Meteorologii din cadrul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis o avertizare cod portocaliu pentru zonele joase din vestul și nord-vestul țarii privind…

- Meteorologii au emis duminica, 3 iulie, noi avertizari cod portocaliu și cod galben de canicula in mare parte din țara, valabila pana marți, 5 iulie. Avertizarea cod galben de canicula vizeaza mai multe zone din vestul, sudul și estul țarii. In zilele de duminica, luni și marți, valul de caldura se…

- Doua zile ”de foc” pentru Alba și restul țarii: Temperaturi de pana la 38 de grade in județ. Cum sa te protejezi de canicula Joi și vineri sunt doua zile ”de foc” pentru județul Alba, dar și pentru restul țarii. Mai exact, in 30 iunie și 1 iulie, in Alba, dar și in aproape toata țara temperaturile vor…

- Cod portocaliu și cod galben de canicula. Temperaturi de pana la 37 de grade, pana vineri. Cum te protejezi de caldura și arșița Incepand din 29 iunie, timp de trei zile, noua judete din vestul, nordul – vestul si centrul tarii se vor afla sub Cod portocaliu de canicula de miercuri pana vineri, potrivit…

- Un val de caldura african va ajunge astazi in țara noastra și iși va face simțita prezența pe tot parcursul acestei saptamani. Excepție vor face anumite zone ale țarii, unde, pe la jumatatea saptamanii, temperaturile vor mai scadea un pic, spre sfarșitul saptamanii acestea vor crește simțitor și vor…

- Spaniolii se confrunta cu cel mai timpuriu val de caldura din istorie. In sudul țarii, s-au inregistrat 43 de grade, iar meteorologii au emis cod roșu de canicula in mai multe provincii. Doar maine, temperaturile se vor mai domoli, iar de joi intra in vigoare noi alerte.

- Administrația Naționala de Meteorologie a facut publica prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani. Ne așteapta, din ce spun meteorologii, zile calduroase, cu temperaturi care vor trece frecvent de 30 de grade Celsius. Potrivit ANM, pana la inceputul saptamanii viitoare, valorile termice vor avea…