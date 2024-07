Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata valabil in zona de munte a județului Suceava in cursul zilei de astazi, intre orele 12:00 și 21:00. Potrivit meteorologilor, In intervalul menționat, in zona continentala a Dobrogei, in sudul…

- Valul de caldura se extinde si se intensifica marti in Maramures, Crisana, Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea continentala si in cea mai mare parte a Moldovei si a Transilvaniei, anunta meteorologiil care au marit numarul judetele aflate sub atentionare cod galben de caldura si disconfort termic.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o noua alerta cod galben de canicula. ANM anunța temperaturi record in aproape toata țara. Incepand de luni, 8 iulie 2024, specialiștii avertizeaza ca valul de caldura se va extinde si intensifica in Crisana, Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea continentala…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a avertizat ca luni, 8 iunie, valul de caldura care a cuprins Romania se va extinse și se va intensifica ușor in Crișana, Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea continentala și jumatatea de sud a Moldovei. In aceste zone, disconfortul termic va fi ridicat.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis marți noi alerte meteo. Un cod portocaliu de instabilitate atmosferica este valabil de marți pana miercuri in București și 27 de județe. In intervalul marți, ora 10:00 – miercuri, ora 10:00, este in vigoare un cod galben in Crișana, nord-vestul Transilvaniei…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis noi avertizari de fenomene extreme in Romania. Astfel, de la ora 12.00 intra in vigoare o alerta de ploi torentiale, grindina si vijelii in mai bine de jumatate de tara. De asemenea, pana maine seara, este valabila o avertizare de canicula in Muntenia,…

- Meteorologii au emis marți, 11 iunie, o avertizare cod galben de vijelii ce vizeaza jumatate din țara, pana diseara. In același timp, sunt in vigoare doua alerte cod portocaliu și galben de canicula, care vizeaza zeci de județe din Moldova, Oltenia, Muntenia și Dobrogea, pana maine dimineața, 11 iunie.Primul…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis luni, 10 iunie, avertizari cod galben și portocaliu atat pentru canicula, cat și pentru furtuni. In București, vremea va fi caniculara, iar spre seara ar putea aparea vijelii, ploi și descarcari electrice.Incepand de azi de la ora 10:00 și pana la ora 23:00…