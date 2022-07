Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a actuzalizat astazi avertizarile de canicula si instabilitate atmosferica. Astfel, ANM a emis un cod galben de val de caldura si disconfort termic ridicat valabil astazi, 24 iulie. Potrivit ANM, valul de caldura va persista, duminica 24 iulie in regiunile sudice…

- PROGNOZA SPECIALA MOLDOVA Interval de valabilitate: 21 iulie Zona afectata: Moldova Vremea va fi calduroasa in orele amiezii mai ales in sudul regiunii, unde temperaturile maxime vor atinge 32….34 de grade și disconfortul termic va fi ridicat. ATENȚIONARE METEOROLOGICA COD GALBEN Interval de valabilitate:…

- Atenționari Cod Galben și Cod Portocaliu de canicula și disconfort termic ridicat, in Alba și alte județe din țara, pana duminica Meteorologii au emis miercuri avertizari Cod Galben și Cod Portocaliu de canicula și disconfort termic ridicat, valabile in Alba și alte județe din țara pana duminica, 24…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis marți 3 atenționari Cod galben: de canicula in cea mai mare parte a țarii și de ploi torențiale, dar și 2 alerte Cod portocaliu. Primul anunța un val de caldura in 5 județe din vestul țarii, cel de-al doilea furtuni puternice in 14 județe. Prima…

- Social Codul galben de canicula, prelungit pana marți iulie 4, 2022 08:31 Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a prelungit duminica, 3 iulie, Codul galben de canicula cu inca trei zile, fenomenele vizate fiind val de caldura și disconfort termic accentuat, intervalul de valabilitate fiind…

- Vremea va fi caniculara la Bucuresti, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatura umezeala (ITU) va depasi pragul critic de 80 de unitati pe durata zilelor de duminica, luni si marti, informeaza Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Conform prognozei de specialitate, cerul va…

- AVERTIZARE METEOROLOGICA COD GALBEN de canicula și disconfort termic ridicat. Interval de valabilitate: 29, 30 iunie și 1 iulie Fenomene vizate: val de caldura și disconfort termic ridicat Zona afectata: Moldova In intervalul menționat valul de caldura se va extinde și se va intensifica in toata regiunea.…

- Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 28-06-2022 Ora : 10:30 Nr. mesajului:1 Intervalul : 28 iunie; Zonele afectate : conform textului și harții; Fenomene : canicula și disconfort termic ridicat; Mesaj : MESAJ 1 ATENȚIONARE METEOROLOGICA COD GALBEN Interval de…