Caniculă şi disconfort termic, vineri. Când se răcorește Cod portocaliu de canicula pentru vineri, care se va manifesta in judetele Bihor, Arad, Timis, Caras-Severin, Mehedinti, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Calarasi si Ialomita, anunța meteorologii. Se vor inregistra temperaturi maxime de 37-39 de grade in Crisana si Banat, in timp ce in jumatatea de sud a Olteniei si a Munteniei sunt așteptate temperaturi maxime de 39-41 de grade. In același timp, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatura-umezeala (ITU) va trece de pragul critic de 80 de unitati. Cat privește temperaturile minime, acestea se vor situa intre 19 si 25 de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

