- Sudul si sud-estul tarii se va afla, de joi pana duminica, sub o informare de canicula si disconfort termic ridicat, conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM). Astfel, in perioada 17 - 20 august 2023, va fi canicula si disconfort termic ridicat, iar indicele temperatura-umezeala (ITU)…

- "Maine contam pe același ecart al valorilor de temperaturi și, practic, vorbim și de o probabilitate destul de ridicata de a mai avea precipitații la nivel local, cu precadere in zona de munte, averse, insotite de intensificari ale vantului la cote de 35-45 km pe ora. De la mijlocul saptamanii, vremea…

- Judetele din vestul, sudul si sud-estul tarii se afla sub atentionare Cod galben de canicula si disconfort termic ridicat pe parcursul zilei de astazi, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM). In aceste zone, temperaturile maxime se vor situa in general intre 33 si 37 de grade, iar cele…

- Administratia Nationalaa de Meteorologie a emis azi, 03 august un Cod Galben de canicula.Atentionarea meteo de val de caldura, canicula, disconfort termic ridicat este valabila astazi. Joi, valul de caldura se va extinde in vestul, sudul si sud estul tarii, unde va fi canicula, disconfort termic ridicat,…

- Eveniment Atenționare meteorologica Cod galben de canicula / Vineri, valul de caldura se va intensifica august 2, 2023 10:25 Meteorologii au emis o atenționare Cod galben, valabila joi, 3 august, fenomenele vizate fiind val de caldura, canicula, disconfort termic ridicat. Astfel, joi, valul…

- Valul de caldura se intensifica din nou, de maine, in Romania. Meteorologii susțin ca daca astazi vorbim de canicula și disconfort termic in extremitatea de sud a țarii, inclusiv in Capitala unde mai putem atinge și astazi, 33-35 de grade Celsius, iar disconfortul termic va fi ridicat, maine, valul…