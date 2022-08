Stiri pe aceeasi tema

- Cod roșu de canicula in Franța, Spania și Marea Britanie. Caldura e din ce in ce mai greu de suportat mai ales pentru pompierii din sudul continentrului care se lupta de cateva zile cu incendiile pe care cu greu le pot controla.

- Ceea ce se intampla cu vremea in Europa este fara precedent. Meteorologii emit alerte dupa alerte, mii de incendii de vegetație izbucnind in țari precum Spania, Portugalia, Grecia, Italia sau Romania. Experții vorbesc despre o „cupola de foc” deasupra batranului continent. Pentru prima data in istoria…

- Cupola de foc care a pus stapanire pe mai multe zone ale lumii se apropie de Romania! Temperaturile vor urca din nou pana la aproape 40 de grade. Urmeaza Valul de caldura face prapad, in Europa. Incendiile cauzate de canicula se extind in mai multe țari care sunt deja in stare de alerta. Unele au…

- Valul de canicula care a cuprins Europa, ajunge și in Romania. Climatolog: Se vor forma insule de caldura Valul de canicula a cuprins parți mari din Europa și este așteptat și in Romania. Secetele și incendiile forestiere au lovit Spania și Portugalia, iar ”cupola de foc”, cum a fost botezat fenomenul,…

- Deși nu am ajuns la jumatatea lunii iulie, Europa se confrunta, din nou, cu un val de caldura extrema. Canicula revine și in Romania. ANM anunta la ce temperaturi sa ne așteptam zilele urmatoare. Meteorologii vorbesc despre „un val de aer cald, masa de aer tropical, in partea de sud-vest... The post…

- Un nou val de caldura extrema cuprinde Europa. In mai multe tari sunt in vigoare avertismente de canicula iar in vestul continentului temperatura s-a situat deja, ieri, cu mult peste cea normala. In Spania s-au atins 42 de grade, in sudul Frantei, 38 de grade iar la Londra, 32 de grade, valoare foarte…

- Zone intinse din Europa se confrunta cu temperaturi extreme. In Spania si Portugalia, mercurul a urcat aproape de 45 de grade, iar in Italia meteorologii avertizeaza ca vor fi temperaturi istorice.

Meteorologii ANM au emis o prognoza valabila pentru urmatoarele doua saptamani. Temperaturile vor trece de 30 de grade, dar vor fi și ploi. In Transilvania, pana in data de 20 iunie, cu usoare...