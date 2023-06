Canicula și bolnavii cronici: Respectarea tratamentelor, hidratare și consultarea medicului Medicii de la Serviciul de Ambulanța București-Ilfov subliniaza ca bolnavii cronici sunt extrem vulnerabili in perioadele caniculare. In principal, acestora li se recomanda sa respecte tratamentele prescrise, sa consulte medicul, care va stabili daca este necesara modificarea schemei terapeutice, și o hidratare corespunzatoare. Bolanvii cronici au nevoie de un ambient racoros, aerisit, care sa nu ii suprasolicite pentru a se adapta. Hidratarea este esențiala. Li se recomanda apa sau apa cu proprietați organoleptice corespunzatoare, ceai slab indulcit, sucuri naturale din fructe preparate in casa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sugarii sunt extrem de vulnerabili la expunerile la temperaturi extreme. Ei nu se pot proteja singuri de canicula. Agitația și plansul reprezinta modalitatea lor de a ne transmite starea lor de disconfort. De aceea, adulții au responsabilitatea de a le asigura confortul in perioadele caniculare. Iata…

- Incidentul a avut loc vineri dupa-amiaza pe Splaiul Independentei din București, in zona Curții de Apel. In mașina cazuta in raul Dambovița se afla doar șoferul care a ieșit la mal inainte sa ajunga echipajele de intervenție, a declarat pentru Libertatea Ana Covașniuc, purtator de cuvant al ISU București-Ilfov.„Persoana…

- In perioada 2011-2020, rata de incidența pe principalele clase de boli in Romania arata astfel: pe primul loc se claseaza bolile aparatului respirator (21425.2, in 2020),pe locul al doilea sunt bolile aparatului digestiv (8943.1, in 2020), iar pe locul trei se poziționeaza bolile sistemului osteo‐muscular…

- Luna iulie vine cu noutați pentru pacienții hunedoreni. Noul contract-cadru, care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale prevede mai multe servicii acordate pacienților, dar și beneficii pentru medicii de familie. Una dintre cele mai…

- In Noaptea de Inviere, la 112, pentru Serviciul de Ambulanța București-Ilfov, au sunat peste o mie de bucureșteni, o parte dintre ei fiind transportați la unitațile de primiri de urgența. De asemenea, echipaje de prim ajutor au intervenit in cazul a 34 de persoane care au leșinat in timpul slujbei de…

- Nucile sunt o sursa buna de grasimi și ne ajuta sa ne menținem creierul și inima sanatoase. Ele conțin acizi grași esențiali, vitamine, magneziu, zinc, fier, potasiu, insa daca le consumam ca atare nu beneficiem in totalitate de nutrienți, iar specialiștii recomanda ca ele sa fie inmuiate in apa inainte…

- Noua spitale de adulti si copii si Serviciul de Ambulanta Bucuresti-Ilfov vor asigura asistenta medicala de urgenta in Capitala in Vinerea Mare si de Paste, zile de sarbatoare legala, a transmis Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti. Cele noua spitale care vor asigura asistenta medicala…

- Persoanele diagnosticate cu diabet au sau nu voie sa manance miere? Care sunt sfaturile medicilor in acest sens. Tot ce trebuie sa știi. Este sau nu mai sanatoasa decat zaharul? La ce concluzie au ajuns specialiștii.