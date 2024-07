Canicula se intoarce, tot județul Dambovița este sub COD GALBEN de CANICULA , ATENȚIONARE METEOROLOGICA este valabila pentru județul Dambovița in perioada 28 – 29 iulie. Fenomene vizate: canicula și discofort termic accentuat In intervalul menționat se vor inregistra temperaturi mai ridicate decat cele normale pentru aceasta data, va fi canicula și disconfort termic accentuat, [...] The post Canicula se intoarce, tot județul Dambovița este sub COD GALBEN de CANICULA first appeared on Partener TV .