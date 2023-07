Canicula schimbă harta turistică în Europa. Țările care urcă în topul vacanțelor Temperaturile extreme din timpul verii in sudul Europei ar putea duce pe termen lung la schimbarea obiceiurilor turistilor. Tot mai multi aleg destinatii mai racoroase sau isi iau vacanta primavara sau toamna, pentru a evita caldura extrema, scrie Reuters. Datele publicate de Comisia europeana a turismului (CET) arata ca numarul oamenilor care spera sa calatoreasca […] The post Canicula schimba harta turistica in Europa. Țarile care urca in topul vacanțelor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Cresterea temperaturilor in timpul verii in sudul Europei ar putea duce pe termen lung la schimbarea obiceiurilor turistilor. Tot mai multi aleg destinatii mai racoroase sau isi iau vacanta primavara sau toamna, pentru a evita caldura extrema, scrie Reuters.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Italia, unde este in vigoare un Cod rosu de canicula, cu temperaturi intre 40 si 47 de grade Celsius. In acest context, exista si pericolul producerii unor incendii de vegetatie. Potrivit MAE, in Republica Italiana, autoritatile…

- Canicula si disconfortul termic vor caracteriza regimul termic pentru urmatoarele doua saptamani (17 – 30 iulie) si doar in intervale scurte de timp probabilitatea de aparitie a precipitatiilor va fi mai ridicata Potrivit prognozei de specialitate, publicata luni de Administratia Nationala de Meteorologie…

