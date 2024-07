Canicula salvează consumul de energie electrică în România, după o scădere drastică a resurselor Valul de caldura intensa care a lovit Romania in ultimele luni a avut un efect neașteptat asupra consumului de energie electrica, compensand parțial scaderea drastica a resurselor energetice. Conform datelor publicate luni de Institutul Național de Statistica (INS), consumul de energie electrica a crescut datorita temperaturilor extrem de ridicate, deși, per total, consumul a scazut […] The post Canicula salveaza consumul de energie electrica in Romania, dupa o scadere drastica a resurselor appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

