- Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 31-07-2024 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : 1 august; Zonele afectate : conform textului și harții; Fenomene : canicula și disconfort termic; Mesaj : ATENȚIONARE METEOROLOGICA COD GALBEN Interval de valabilitate: 1…

- Meteorologii anunta temperaturi caniculare si in luna august. Zone afectate vor fi Banatul, Oltenia, Muntenia si partial Dobrogea, dar nu este exclus ca valul de caldura sa afecteze si estul tarii, transmite News.ro.

- Cea mai mare parte a țarii se va afla sub incidența codului roșu privind valul de caldura intens și persistent - canicula și disconfort termic accentuat. Așteptam temperaturi maxime cuprinse intre 37 și 42 de grade, iar in zona litoralului de 33-36 de grade.Disconfortul termic va fi și astazi deosebit…

- Caldura sufocanta si persistenta ne asteapta in urmatoarele zile – peste cateva ore intra in vigoare cea mai severa si cea mai extinsa atentionare emisa la noi in tara in acest sens – COD ROȘU. Timp de cel putin trei zile canicula si disconfortul termic accentuat vor afecta sever Crisana, Banatul, Oltenia,…

- "Azi așteptam intensificari ale vantului, averse cu descarcari electrice, cu o probabilitate mai mare in zona de munte, in Subcarpații Olteniei și ai Munteniei, deci zona deluroasa din sudul țarii și cu totul izolat in restul teritoriului. Pentru scurt timp, și acestea ar putea sa aiba o intensitate…

- "Este in vigoare un cod portocaliu pentru ziua de astazi pentru partea de vest și de sud a țarii in județe din Crișana, Banat, Oltenia și Muntenia inclusiv zona municipiului București. Vorbim de un val de caldura care se intensifica și se extinde treptat in toate zonele țarii. CUPOLA DE FOC peste Romania!…

- Valul de caldura se extinde si se intensifica marti in Maramures, Crisana, Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea continentala si in cea mai mare parte a Moldovei si a Transilvaniei, anunta meteorologiil care au marit numarul judetele aflate sub atentionare cod galben de caldura si disconfort termic. Miercuri,…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a avertizat ca luni, 8 iunie, valul de caldura care a cuprins Romania se va extinse și se va intensifica ușor in Crișana, Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea continentala și jumatatea de sud a Moldovei. In aceste zone, disconfortul termic va fi ridicat.