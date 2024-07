Stiri pe aceeasi tema

- Cum va fi vremea in luna august„Dupa o saptamana ușor mai suportabila, fenomenul de canicula va reveni odata cu inceputul lunii august. Este de așteptat ca temperaturile sa se ridice la 37-38 de grade Celsius, și chiar 39 de grade in sudul extrem al țarii”, a declarat Elena Mateescu in cadrul unui post…

- Adminstratia Nationala de Meteorologie a extins si prelungit codul rosu de canicula. Astfel, luni si marti, avertizarea este valabila in Capitala si 38 de judete, urmand ca miercuri, codul rosu sa ramana in vigoare pentru Bucuresti si 30 de judete. Meteorologii au extins avertizarea cod roșu de canicula…

- Conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), in perioada 15-16 iulie, pe fondul avertizarii Cod rosu in Crisana, Banat, Oltenia, Muntenia, Moldova, Dobrogea si sud-vestul Transilvaniei, valul de caldura va continua sa se intensifice. Se vor inregistra temperaturi maxime intre 37 si 42 de…

- Dupa cateva zile de ploi, meteorologii anunța din nou zile caniculare. Temperaturile vor trece cu ușurința peste 35 de grade Celsius, iar in unele zone vor ajunge chiar și pana la 40 de grade Celsius. Urmeaza 11 zile de canicula Luna lui cuptor iși intra pe deplin in drepturi, iar meteorologii anunța…

- Meteorologii au emis un nou cod galben de canicula pentru aproape toata țara. Temperaturile maxime vor depași 35-36 de grade. Codul galben este valabil pentru astazi și maine. Vor fi inregistrate temperaturi deosebit de ridicate, canicula și disconfort termic ridicat, avertizeaza meteorologii. In Crișana,…

- Desi suntem abia la inceputul verii, in prima saptamana a lunii iunie, weekendul ce urmeaza va fi unul de foc in Romania. Primul val de canicula din aceasta vara aduce temperaturi de 39 de grade la umbra, valori specifice lunii august! Meteorologii anunța ca nu scapam de episodul de canicula nici saptamana…

- In acest weekend va fi o atmosfera sufocanta in Romania. Aerul va deveni irespirabil. Suntem abia la inceputul verii, dar valorile sunt specifice lunii august: aproape 40 de grade la umbra. Meteorologii anunța ca nu scapam de episodul de canicula nici saptamana viitoare. „Temperaturile vor fi din ce…

- Val de caldura peste Romania. Cat de mult cresc temperaturile in urmatoarele zile. Avertismentul meteorologilor Val de caldura peste Romania. Temperaturile cresc peste 30 de grade in urmatoarele zile și vor ajunge aproape de pragul de 40 de grade. Meteorologii avertizeaza asupra unei mase de aer cald…