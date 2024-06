Stiri pe aceeasi tema

- ATENȚIONARE METEOROLOGICA COD GALBEN. Interval de valabilitate: 30 iunie și 1 iulie. Fenomene vizate: temperaturi deosebit de ridicate, canicula și disconfort termic ridicat In Crișana, Banat, sudul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia, Dobrogea continentala și in Moldova se vor inregistra temperaturi deosebit…

- Meteorologii anunța ca urmeaza o noua zi de foc - joi, 20 iunie - cand valul de caldura va continua sa se intensifice, fiind emise cod portocaliu și galben de canicula in cea mai mare parte a tarii.Astazi, 19 iunie, toata țara se afla sub coduri portocaliu și galben de canicula.Codul galben vizeaza…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis joi, 13 iunie, o atenționare cod galben de temperaturi ridicate pentru sudul și sud-estul țarii și o alta de vreme instabila pentru aproape intreg teritoriul Romaniei. Averse pot aparea și in Capitala.Codul galben de „temperaturi ridicate, disconfort…

- Codul portocaliu de vreme severa a adus ieri furtuni puternice si vijelii in mai multe judete din tara. In Arad, nori negri s-au adunat pe cer, iar fulgerele au oferit un spectacol urmarit de toti localnicii. Din cauza norilor foarte densi, unele fulgere pareau colorate in roz sau lila, iar fenomenul…