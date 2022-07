Canicula pune stăpânire peste România! Sfaturi și recomandări pentru zilele cu temperaturi extreme Deși nu am ajuns la jumatatea lunii iulie, Europa se confrunta, din nou, cu un val de caldura extrema. Canicula revine și in Romania. ANM anunta la ce temperaturi sa ne așteptam zilele urmatoare. Meteorologii vorbesc despre „un val de aer cald, masa de aer tropical, in partea de sud-vest... The post Canicula pune stapanire peste Romania! Sfaturi și recomandari pentru zilele cu temperaturi extreme appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

