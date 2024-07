Canicula pune stăpânire pe toată țara. Vor fi temperaturi de peste 37 de grade Celsius Meteorologii prevad ca va avea loc o perioada de canicula in majoritatea regiunilor țarii pana la sfarșitul saptamanii viitoare. Duminica, se emite cod galben pentru Crișana, Banat, sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei, iar numarul județelor aflate sub avertizare va crește incepand de luni. Temperaturile vor depași 37 de grade conform Administrației Naționale de Meteorologie. Conform […] The post Canicula pune stapanire pe toata țara. Vor fi temperaturi de peste 37 de grade Celsius appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunta canicula care se extinde treptat in majoritatea zonelor tarii pana la finalul saptamanii viitoare. Duminica este cod galben in Crisana, Banat, jumatatea de sud a Olteniei si in sud-vestul Munteniei, iar pentru luni numarul judetelor aflate sub cod galben creste. Temperaturile vor…

- Meteorologii ANM anunta canicula care se extinde treptat in majoritatea zonelor tarii pana la finalul saptamanii viitoare. Duminica este Cod Galben in Crisana, Banat, jumatatea de sud a Olteniei si in sud-vestul Munteniei, iar pentru luni numarul judetelor aflate sub Cod Galben creste și temperaturile…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, pentru astazi, o atenționare de cod galben de val de caldura persistent. Disconfortul termic va fi ridicat. Valul de caldura va persista in jumatatea sudica a Olteniei și Munteniei și se va extinde in Banat. Disconfortul termic se va menține ridicat, indicele…

- Județele Constanța și Tulcea se afla, luni, sub cod galben de canicula și disconfort termic ridicat. Temperaturile maxime vor ajunge și pana la 35 de grade, transmit meteorologii. „Valul de caldura va persista in Banat, in nord-vestul și nordul Olteniei, in nordul Munteniei, precum și in zona continentala…

- Anunț de ultima ora al Administrației Naționale de Meteorologie. Cod portocaliu de canicula in zeci de județe din țara. Temperaturile vor crește pana la 37 de grade. Care sunt zonele vizate.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis luni, 17 iunie, doua avertizari cod galben de canicula, pentru mai multe județe din sudul și sud-vestul țarii. In București, vremea va fi calduroasa cu temperaturi de pana la 34 de grade Celsius.Meteorologii anunța cod galben de canicula pentru ziua de…

- Dupa ploi și vijelii puternice, vremea se schimba. Un val de aer tropical ajunge in Romania, in primele zile ale verii, aducand temperaturi de peste 30 grade Celsius in zonele sudice și vestice, relateaza Antena 3.Alina Șerban, meteorolog in cadrul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a precizat…

- Creșterea temperaturilor in toata țaraDirectorul general al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, a precizat ca incepand cu weekendul acesta, vremea se va incalzi in toata țara. Maximele termice vor fi cuprinse intre 20 și 29 de grade Celsius, iar in Capitala se așteapta temperaturi…