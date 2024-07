Canicula pune în pericol producția de carburanți și ridică temeri legate de creșterea prețurilor Canicula pune in pericol producția de carburanți și ridica temeri legate de creșterea prețurilor, temperaturile extreme au pus presiune asupra rafinariilor de petrol, forțandu-le sa reduca producția de combustibil. Aceasta situație fara precedent este cauzata de temperaturi apropiate de limitele operaționale ale instalațiilor critice, ceea ce ar putea duce la o scadere semnificativa a ofertei [...] The post Canicula pune in pericol producția de carburanți și ridica temeri legate de creșterea prețurilor first appeared on Partener TV . Citeste articolul mai departe pe tvpartener.ro…

