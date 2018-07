Mai multe tari din Europa au suferit joi din cauza temperaturilor record, in special in nordul continentului, unde canicula se extinde, in timp ce Grecia isi numara inca mortii dupa incendiul cel mai devastator din istoria sa recenta, relateaza AFP. Alimentat de rafale de vant violente si facilitat de clima uscata si foarte calda, incendiul care a devastat luni satele situate la est de Atena s-a soldat cu cel putin 82 de morti si peste 100 de raniti, potrivit unui nou bilant al pompierilor. Conform canalului public ERT, numai aproximativ 30 de cadavre au fost identificate pentru moment si legistii…