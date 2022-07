CANICULĂ pe litoral! Cum va fi vremea la mare și la munte? Prognoza meteo ANM Vești bune pentru cei care vor sa mearga la munte, dar și la mare. Vremea va fi calda de luni, insa vor fi și fenomene meteorologice extreme, anunța ANM. Astfel, romanii care merg la munte trebuie sa știe ca aici,instabilitatea creste spre seara, cand sunt anuntate averse locale, tunete, fulgere si un vant nervos. Cantitatile de apa stranse, vor depasi 20…40 l/mp si e posibil sa cada grindina. CANICULA pe litoral! Cum va fi vremea la mare și la munte? Prognoza meteo ANM Luni, vom avea soare dimineata insa spre seara creste instabilitatea si vin alte ploi zgomotoase. Pe de alta parte, marți, temperaturile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

