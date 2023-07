Caniculă, până vineri, în aproape toată țara Ieri, administrația Naționala de Meteorologie a transmis o informare de val de caldura, disconfort termic și canicula, valabila pana vineri in aproape toata țara, potrivit Agerpres. Valul de caldura și cel de canicula au inceput de ieri sa cuprinda Banatul și Oltenia, iar de astazi se vor extinde și in Muntenia, Dobrogea, sudul și centrul Moldovei, Transilvania și Crișana. Temperaturile maxime se vor incadra in general intre 34 și 37 de grade și disconfortul termic se va accentua in special in zonele de campie, unde indicele temperatura-umezeala (ITU) va depași pragul critic de 80 de unitați.… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Specialiștii de la Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) au emis, luni, o informare de disconfort termic si canicula, ce vizeaza intreaga tara, in intervalul 10 – 14 iulie. Potrivit meteorologilor, luni, valul de caldura si canicula vor cuprinde Banatul si Oltenia, iar in zilele urmatoare se…

- O informare meteo, valabila in perioada 10 – 14 iulie, va afectat teritoriul țarii, astfel ca in aceste zile, spre amiaza, se vor inregistra temperaturi ce vor depași local indicele temperatura-umezeala (ITU). In zona noastra, la noapte exista probabilitatea ca local sa apara averse…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o informare de disconfort termic si canicula, ce vizeaza intreaga tara, in intervalul 10 – 14 iulie. Potrivit meteorologilor, luni, valul de caldura si canicula vor cuprinde Banatul si Oltenia, iar in zilele urmatoare se vor extinde si in Muntenia,…

- Eveniment Val de caldura, disconfort termic și canicula pana vineri iulie 10, 2023 09:39 Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologica, valabila pana vineri, la nivelul intregii țari, fenomenele vizate fiind val de caldura, disconfort termic și canicula. Astazi,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o informare de disconfort termic si canicula, ce vizeaza intreaga tara, in intervalul 10 – 14 iulie. Luni, valul de caldura si canicula vor cuprinde Banatul si Oltenia, iar in zilele urmatoare se vor extinde si in Muntenia, Dobrogea, sudul…

- Meteorologii au emis luni o informare care intra in vigoare la ora 10.00 și va fi valabila pana vineri la ora 21.00, anunțand un val puternic de canicula, cu temperaturi de pana la 37 de grade. Luni, valul de caldura și canicula vor cuprinde Banatul și Oltenia, iar in zilele urmatoare se vor extinde…

- Agenția Naționala de Meteorologie a transmis o informare meteo de val de caldura, disconfort termic și canicula, in intervalul 10 – 14 iulie.Luni, valul de caldura și canicula vor cuprinde Banatul și Oltenia. In zilele canicula se va extinde și in Muntenia, Dobrogea, sudul și centrul Moldovei, Transilvania…

- Meteorologii au emis luni, 10 iulie, o avertizare de canicula pentru toata țara, care este valabila pana vineri, 14 iulie. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 34 și 37 de grade. In Capitala vremea va deveni caniculara de marți, 11 iulie.Luni, valul de caldura și canicula vor cuprinde Banatul…