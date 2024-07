Canicula: O privire cuprinzătoare asupra unui fenomen devastator Canicula, perioadele prelungite de temperaturi extreme, reprezinta o amenințare majora pentru sanatatea publica și mediul inconjurator. In timp ce schimbarile climatice recente au adus in prim-plan pericolele caniculelor, istoria ne arata ca acestea au avut mereu un impact devastator. Un exemplu notabil este valul de caldura din 1911 din Franța, care a ucis peste 41,000 […] The post Canicula: O privire cuprinzatoare asupra unui fenomen devastator appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

