CHIȘINAU, 19 iul - Sputnik. Luni, 19 iulie, vremea va fi determinata de influența unei zone de aer cu presiunea atmosferica normala. Cerul va fi variabil și ziua vor cadea izolat ploi de scurta durata cu descarcari electrice, iar vantul va sufla slab din Nord-Est.

Termometrele vor indica intre 28-31 de grade Celsius in raioanele de nord, 29-32 de grade in raioanele de centru și 30-33 de grade in raioanele de sud. In Capitala se așteapta pana la 31 de grade Celsius.

/ Serviciul Hidrometeorologic demeteo pentru 19 - 25 Iulie 2021

Vremea caniculara se…