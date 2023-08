Stiri pe aceeasi tema

- Luni (28 august) valul de caldura se va mentine. In estul Transilvaniei, in Dobrogea si in nordul Munteniei si al Olteniei disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatura-umezeala (ITU) va depasi pragul critic de 80 de unitati. Temperaturile maxime se vor situa in general intre 35 si 37…

- AVERTIZARE METEOROLOGICACOD GALBENInterval de valabilitate: 28 augustFenomene vizate: val de caldura și disconfort termic ridicatZone afectate: conform textului și harții Luni (28 august) valul de caldura se va menține. In estul Transilvaniei, in Dobrogea și in nordul Munteniei și al Olteniei disconfortul…

- Prognoza meteo a fost actualizata. Avertizarile meteorologice de canicula și disconfort termic accentuat au fost prelungite. COD GALBEN Interval de valabilitate: 22 augustFenomene vizate: val de caldura și disconfort termic ridicatZone afectate: conform textului și harții Valul de caldura va persista…

- Ziua de vineri se anunța una foarte calduroasa, la nivelul intregii țari. In unele zone, temperaturile vor depași 40 de grade. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis inca din ziua precedenta avertizari Cod galben și portocaliu pentru vineri, 4 august. Meteorologii spun ca vor fi regiuni…

- Capitala si alte 11 judete se afla, pe parcursul zilei sub avertizare Cod portocaliu de canicula si disconfort termic accentuat iar temperaturile vor urca pana la 41 de grade in jumatatea de sud a Olteniei si a Munteniei.

- Eveniment Cod portocaliu in Teleorman / Canicula și disconfort termic accentuat august 3, 2023 10:12 Astazi, județul Teleorman se afla sub avertizare meteorologica Cod galben de canicula și disconfort termic, insa, așa cum au anunțat meteorologii, valul de caldura se va intensifica. Astfel ca, maine,…

- Vin vești cum nu se poate mai proaste de la meteorologi. Urmeaza doua zile foarte de calduroase, in mai multe județe, dar și in Capitala. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis doua avertizari COD ROȘU de temperaturi extreme și disconfort termic deosebit de accentuat, ce vor fi valabile…