- Meteorologii anunța vreme foarte calda pe tot parcursul lunii iulie, cu temperaturi mai ridicate decat cele normale pentru aceasta perioada, dar și cu invervale de ploi in unele regiuni ale țarii. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis estimari meteo pentru urmatoarele patru saptamani,…

- Meteorologii anunța ca in București vremea se va mentine calduroasa, cu nopți tropicale și cu valori maxime de temperatura de 36 de grade, respectiv minime de pana la 20 de grade. Prognoza speciala pentru Bucuresti emisa de Administrația Naționala de Meteorologie arata ca, in intervalul 29 iunie, ora…

- A doua zi a saptamanii aduce vreme calduroasa in mare parte din țara. Marți la pranz va intra in vigoare o atenționare COD GALBEN de disconfort termic accentuat și canicula, emisa de Administratia Nationala de Meteorologie in cursul zilei precedente și valabila pentru intervalul 29 iunie, ora 12:00…

- Meteorologii au emis duminica seara o avertizare Cod galben de ploi și vant valabila in Capitala, arata Mediafax. Administrația Naționala de Meteorologie anunța ca in București se vor semnala averse care vor cumula peste 15-20 l/mp, descarcari electrice și intensificari de scurta durata ale…

- Vreme instabila in Capitala, pana duminica seara. Vor fi perioade cu vijelii puternice, grindina, averse torentiale si frecvente descarcari electrice, a transmis, sambata, Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).

- Meteorologii nu vin cu vești bune despre vremea din perioada imediat urmatoare. Sunt anunțate ploi, dar și descarcari electrice și vijelii. In dimineața zilei de joi, 10 iunie, Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o noua atenționare COD GALBEN. Mesajul meteorologilor vizeaza intervalul…

- Vremea va continua sa fie capricioasa, in perioada imediat urmatoare, iar ploile nu vor lipsi din peisaj, așa ca nu uitați umbrelele sau pelerinele de ploaie, cand plecați de acasa. Mai mult, meteorologii anunța și frecvente descarcari electrice, dar și vijelii și caderi de grindina. Administrația Naționala…

- ANM a emis o avertizare meteo de ploi, descarcari electrice și vant pentru municipiul București. Meteorologii au emis o avertizare meteo de vreme rea in Capitala, valabila de luni, de la ora 15.00. Potrivit Aministrației Naționale de Meteorologie (ANM), in București vor fi ploi, descarcari electrice…