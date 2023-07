Stiri pe aceeasi tema

- Manifestarile specifice instabilitații atmosferice nu vor lipsi din peisaj nici marți, in unele zone ale țarii. Meteorologii au emis, in aceasta dimineața, o atenționare COD GALBEN, ce va intra in vigoare la ora 12. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a transmis, prin intermediul acestei atenționari…

- Meteorologii anunța noi manifestari specifice instabilitații atmosferice, in mai multe zone din țara, in perioada urmatoare. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marți dimineața o informare meteo și o atenționare tip COD GALBEN, de instabilitate atmosferica. Informare meteo pana miercuri,…

- Astazi s-au inregistrat temperaturi extrem de mari in toata țara, mai ales in București. Meteorologii au emis deja primul cod galben de canicula din aceasta vara, iar temperaturile au trecut de 35 de grade Celsius. Canicula in București. Ce temperatura a fost inregistrata astazi Administrația Naționala…

- Meteorologii au anunțat ca temperaturile ridicate cu care ne-am confruntat zilele acestea nu vor disparea prea curand, astfel fiind prelungita alerta de canicula și disconfort termic. Ce zone sunt afectate de caldura și ce temperaturi vor fi inregistrate in București, aflați in randurile urmatoare.…

- Meteorologii anunța și pentru luni perioade cu instabilitate atmosferica temporar accentuata. Mai multe județe din țara, dar și Capitala se afla sub incidența unei atenționari COD GALBEN. Sunt anunțate averse, dar și descarcari electrice și pe arii restranse vijelii și grindina. Atenționarea COD GALBEN…

- Anunț de ultima ora al Administrației Naționale de Meteorologie! In urma cu puțin timp, meteorologii au emis o avertizare cod galben de ploi torențiale. Sunt vizate 21 de județe și Capitala. De asemenea, IGSU a facut cateva recomandari pentru romani.

- Meteorologii au transmis informații de ultima ora, sub forma unor avertizari. A fost emis inclusiv un COD ROȘU de averse torențiale și abundente, pentru cinci județe. Astfel, Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni dimineața, o avertizare COD GALBEN de instabilitate atmosferica temporar…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM), a emis, joi, o avertizare cod galben de instabilitate atmosferica accentuata. Alerta meteo va intra in vigoare la ora 12.00 si va fi valabila pana la ora 23.00. Sunt afectate 27 de judete și Capitala.