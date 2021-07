Stiri pe aceeasi tema

- Cateva sute de decese bruste, spitalizari in crestere si multiplicarea incendiilor forestiere: vestul Canadei si al Statelor Unite se sufoca sub efectul temperaturilor insuportabile, noteaza AFP. Valul de caldura, care a declansat alerte de canicula in zone in care traiesc milioane de…

- Un val de caldura doboara record dupa record, in nord-vestul Statelor Unite si in vestul Canadei, iar meteorologii anunta ca temperaturile nu vor scadea in zilele urmatoare. „Cupola de caldura” instalata deasupra vestului Canadei a adus temperaturi record, luni inregistrandu-se chiar si 47.9 grade…

- Romania se afla sub cod galben și cod portocaliu de canicula, iar Administrația Naționala de Meteorologie a emis alte doua avertizari, una de cod galben de instabilitate atmosferica accentuata pentru toata țara și una de cod portocaliu de furtuni, care va afecta aproape toata țara, pana sambata, 26…

- „Impreuna cu canicula care va veni, fiind si umiditate mare, o sa asistam la vijelii serioase, cu vant puternic, care sa apara brusc, oriunde in tara, asa cum a fost si in 2017”, a zis Arafat la un post de televiziune.In context, secretarul de stat le-a cerut romanilor sa nu ignore mesajele Ro Alert…

- Despre NATO "Am spus de multe ori: este un vestigiu al Razboiului Rece. NATO s-a nascut in era Razboiului Rece, dar motivul pentru care exista astazi nu este foarte clar. A existat un moment in care se vorbea despre faptul ca ea, aceasta organizație, se transforma, dar acum s-a uitat despre asta.…

- Parți din regiunea arctica a Rusiei se confrunta in prezent cu temperaturi mai ridicate decat regiunile aflate la Marea Mediterana, scrie Moscow Times . In satul Nizhnaya Pesha, aflat la Cercul Polar Arctic, temperaturile au atins miercuri 30 de grade Celsius, potrivit meteorologului scoțian Scott Duncan.…

- Uniunea Europeana va permite Statelor Unite, Canadei si Norvegiei sa se alature unui proiect menit sa rezolve problema deplasarii intarziate a trupelor prin Europa, actiune considerata de NATO drept vitala in cazul unui conflict cu Rusia, relateaza miercuri agentia Reuters.In timp ce NATO…

- Hotnews transmite summitul virtual privind schimbarile climatice organizat de președintele american Joe Biden care a început joi la ora 15:00 (ora României). În total 40 de lideri din lume, inclusiv presedintii Emmanuel Macron, Vladimir Putin si Xi Jinping urmeaza sa participe la summitul…