- Vremea va ramane deosebit de calda si in acest weekend, dar in unele regiuni, dupa canicula vor veni si furtuni insotite de descarcari electrice. Sambata, valul de caldura va persista și se va intensifica in cea mai mare parte a țarii. Local va fi canicula, disconfort termic accentuat. Temperaturile…

- Meteorologii au emis un cod galben de canicula și disconfort termic, in Dobrogea, pentru acest weekend. Temperaturile maxime vor ajunge și pana la 34 de grade Celsius. „Valul de caldura se va menține in Maramureș, nordul Crișanei, nordul Transilvaniei, dar se va extinde și in Moldova, estul Munteniei…

- Județul Constanța se afla, joi, sub cod portocaliu și galben de canicula și disconfort termic accentuat. Izolat, maximele pot ajunge și la 39 de grade. Totodata, „local noaptea va fi tropicala, cu temperaturi minime ce se vor situa in jurul valorii de 20 de grade”, adauga Administrația Naționala de…

- Temperaturile ridicate iși vor face simțita prezența pe teritoriul județului nostru, astfel ca in data de 18 iunie 2024, județul Arad se afla sub incidența... The post Atenție! Cod galben și portocaliu de canicula appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Incepand de luni, Bucureștiul se „topește”. Potrivit site-ului Administrației Naționale de Meteorologie, care a emis o prognoza speciala, canicula va persista și azi. Temperatura maxima ajunge și miercuri, 12 iunie, la 35 de grade CelsiusChiar daca valorile termice diurne vor fi in scadere fața de intervalul…

- Cod portocaliu de canicula, timp de doua zile, in județul Dambovița. Temperaturile pot ajunge pana 37 de grade potrivit meteorologilor. Administrația Naționala de Meteorologie a emis, sambata, un Cod galben și Cod portocaliu de canicula pentru județul Dambovița, care vor fi valabile pentru zilele de…

- Desi suntem abia la inceputul verii, in prima saptamana a lunii iunie, weekendul ce urmeaza va fi unul de foc in Romania. Primul val de canicula din aceasta vara aduce temperaturi de 39 de grade la umbra, valori specifice lunii august! Meteorologii anunța ca nu scapam de episodul de canicula nici saptamana…

