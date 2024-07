Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, președintele PSD, a fost marți, 9 iulie, din nou in Argeș, la Vidraru. Impreuna cu ministrul Muncii și Solidaritații Sociale, Simona Bucura Oprescu, cu președintele Consiliului Județean și al PSD Argeș, Ion Minzina, cu ambasadoarea Croației in Romania, Excelenta Sa…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a declarat ca incepand cu data de 1 aprilie 2025 piața de energie din Romania va fi liberalizata, odata ce expira schema de plafonare-compensare. De la aceasta data, doar consumatorii vulnerabili vor mai beneficia de protecție in ceea ce privește prețurile, conform…

- Pensionarii din Romania vor primi pensii recalculate incepand cu 1 septembrie, conform noii legi a pensiilor. Acest proces va aduce creșteri substanțiale pentru o anumita categorie de varstnici. Ce a anunțat ministrul Muncii. Cine va primi cele mai mari creșteri la pensie In urma recalcularii pensiilor…

- Centrala termoelectrica de la Iernut va fi gata in luna decembrie, in grafic fiind si alte investitii precum Neptun Deep si Mintia, a anuntat, vineri, ministrul Energiei, Sebastian Burduja, la un eveniment de specialitate."In ceea ce priveste investitiile in zona de gaz, avem totul in grafic pentru…

- Ministrul Energiei a facut anunțul! Sebastian Burduja a vorbit despre prețurile la electricitate și gaze naturale, anunțand ca va urma o ieftinire in facturi. Intrebat despre situația prețurilor, ministrul Energiei a spus: „Facturile sunt plafonate. Noi am pastrat schema de plafonare-compensare, ba…

- Premierul Marcel Ciolacu a transmis reprezentantilor comunitatii de romani din Emiratele Arabe Unite ca prin noua reorganizare consulara preconizata la Ministerul de Externe autoritatile de la Bucuresti urmaresc sa se ridice la nivelul asteptarilor romanilor din afara granitelor. Seful Executivului,…

- Sebastian Burduja, președinte PNL București și ministru al Energiei, susține ca nu are informații referitoare la o retragere a susținerii pentru Catalin Burduja de catre PNL. Oficialul a evitat sa spuna daca ar candida in cazul retragerii din cursa a managerului Spitalului Universitar.

- Exercitiul organizat, luni, 15 aprilie, are scopul de a stabili nivelul de pregatire al companiilor din energie pentru a face fata unor eventuale atacuri cibernetice, relateaza Agerpres.Evenimentul dedicat primului exercitiu de securitate cibernetica din Romania este organizat la Palatul Parlamentului…