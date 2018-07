Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 15 persoane au murit in Japonia, din cauza caniculei, si alte 12.000 au fost spitalizate in primele saptamani ale lunii iulie, potrivit cifrelor oficiale publicate duminica, in timp ce termometrele afisau peste 40 de grade Celsius in numeroase orase.

