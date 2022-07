Stiri pe aceeasi tema

- Pe langa caldura, unele zone din țara vor fi afectate, marți, de manifestari de instabilitate atmosferica. Sunt anunțate averse torențiale, dar și intensificari ale vantului și vijelii. Perioade cu instabilitate atmosferica se anunța, in unele regiuni, și in cursul zilei de miercuri. Specialiștii de…

- Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : PORTOCALIU Ziua/luna/anul: 05-07-2022 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : 5 iunie, ora 12 – 5 iunie, ora 20 Zonele afectate : conform textelor și harții Fenomene : conform textelor Mesaj : MESAJ 1 ACTUALIZARE AVERTIZARE METEOROLOGICA COD GALBEN…

- Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : PORTOCALIU Ziua/luna/anul: 03-07-2022 Ora : 10:30 Nr. mesajului:1 Intervalul : conform textelor; Zonele afectate : conform textelor și harții; Fenomene : conform textelor; Mesaj : MESAJ 1 AVERTIZARE METEOROLOGICA COD GALBEN Interval de valabilitate:…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis doua avertizari COD GALBEN și COD PORTOCALIU de canicula și disconfort termic The post Romania, sub canicula și disconfort termic in urmatoarele trei zile! Meteorologii au emis doua avertizari COD GALBEN și COD PORTOCALIU appeared first on Realitatea de…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis doua avertizari COD GALBEN și COD PORTOCALIU de canicula și disconfort termic, valabil pentru zilele de 29 și 30 iunie, precum și pentru data de 1 iulie. Meteorologii au emis avertizare COD GALBEN de canicula pentru majoritatea județelor din țara. In intervalul…

- Caldura și disconfortul termic ridicat vor pune stapanire, in intervalul urmator, pe intreaga țara. Meteorologii au anunțat la ce sa ne așteptam din partea vremii, veștile vizand atat ziua de marți, 28 iunie, cat și zilele de miercuri, joi și vineri. In prima faza, canicula va lovi in vestul țarii.…

- Romania se va confrunta in urmatoarele zile cu un val de caldura cu temperaturi ce pot atinge 38 de grade Celsius. Meteorologii au emis marți, 28 iunie, o avertizare cod portocaliu și cod galben de canicula, in vigoare de maine, 29 iunie, și valabila pana vineri, 1 iulie.Vizate de codul portocaliu de…

- Meteorologii au emis sambata, 4 iunie, o avertizare cod galben de ploi torențiale și grindina in nordul, centrul și vestul țarii, valabila de la ora 12.00, pana duminica, ora 3.00.„In intervalul menționat vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata care se va manifesta prin frecvente descarcari…