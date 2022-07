CANICULA lovește România! ANM anunță temperaturi de peste 41 de grade în acest weekend Vine canicula din nou peste Romania, iar temperaturile din termometre depașesc 40 de grade, avertizeaza ANM. Mai exact, ANM a emis o avertizare de cod portocaliu da canicula care va fi valabila in cursul zilei de duminica, in 15 județe din sudul țarii. Temperaturile vor ajunge chiar și la 41 de grade, avertizeaza meteorologii. In ceea ce privește zonele vizate, este vorba despre județele Mehedinți, Gorj, Dolj, Valcea, Olt, Argeș, Teleorman, Dambovița, Giurgiu, Ilfov, Buzau, Braila, Ialomița, Calarași și Constanța.Nici marți nu scapam de canicula. ANM anunța ca valul fierbinte se va extinde și… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Road traffic for vehicles with a maximum authorized total mass exceeding 7.5 tons, will be restricted on Sunday, between 10:00 and 20:00, on national roads, in several counties. Teleorman, Dambovita, Arges, Prahova, Giurgiu, Ilfov, Olt, Dolj, Mehedinti, Gorj, Valcea, Buzau, Braila, Ialomita, Calarasi…

- Circulatia rutiera pentru autovehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone va fi restrictionata duminica, in intervalul orar 10:00 - 20:00, pe drumurile nationale din judetele Teleorman, Dambovita, Arges, Prahova, Giurgiu, Ilfov, Olt, Dolj, Mehedinti, Gorj, Valcea, Buzau, Braila,…

- Road traffic for vehicles with a maximum authorized total mass exceeding 7.5 tons will be restricted on Sunday, between 10:00 and 20:00, on national roads in the counties of Teleorman, Dambovita, Arges, Prahova, Giurgiu, Ilfov, Olt, Dolj, Mehedinti, Gorj, Valcea, Buzau, Braila, Ialomita, Calarasi…

- Duminica, in intervalul orar 10:00 – 20:00, se vor institui restrictii de circulatie pentru autovehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 t in judetele: Teleorman, Dambovita, Arges, Prahova, Giurgiu, Ilfov, Olt, Dolj, Mehedinti, Gorj, Valcea, Buzau, Braila, Ialomita, Calarasi si Constanta.…

- Meteorologii au emis o avertizare Cod portocaliu de canicula, cu temperaturi de pana la 41 de grade Celsius, valabila duminica in 15 județe din sudul țarii. Potrivit ANM, sunt vizate județele Mehedinți, Gorj, Dolj, Valcea, Olt, Argeș, Teleorman, Dambovița, Giurgiu, Ilfov, Buzau, Braila, Ialomița, Calarași…

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a publicat lista completa a magazinelor care accepta plata cu vouchere sociale, in funcție de emitentul cardului. Lista este foarte lunga și include mai multe hypermarket-uri, restaurante, dar și farmacii. Cele trei firme care emit cardurile au fost imparțițe…

- In judet, productia medie a fost de 4.636 kg/ha N. Dumitrescu Conform datelor centralizate, valabile la nivelul anului trecut, de catre Institutul Național de Statistica (INS), in regiunea Sud-Muntenia – unde sunt incluse judetele Arges, Calarasi, Dambovita, Giurgiu, Ialomita si Prahova – s-a obtinut…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis marți o avertizare cod galben de averse și vijelii valabila in 28 de județe din țara. Potrivit ANM, sunt vizate județele Suceava, Neamț, Harghita, Bacau, Vrancea, Galați, Covasna, Buzau, Braila, Ialomița, Calarași, Brașov, Prahova, Ilfov, Giurgiu, Dambovița,…