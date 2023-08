Caldura puternica va da din nou batai de cap, in perioada urmatoare, inclusiv in Capitala. Unele zone din țara vor fi afectate, de joi incepand, de temperaturi caniculare și de disconfort termic ridicat. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis inca din ziua precedenta o informare meteo de disconfort termic ridicat și canicula, pentru perioada […] The post Canicula lovește din nou in unele zone din țara. La ce valori vor ajunge temperaturile maxime first appeared on Ziarul National .