Caniculă la Milano - Amendă pentru taximetriştii care poartă bermude Au trecut mai multe saptamani de cand Milano, capitala economica a Italiei, se sufoca sub o caldura umeda cu temperaturi de 35 de grade Celsius, relateaza miercuri AFP. Cu toate acestea, nu se pune problema ca soferii de taxi sa adopte pantalonii scurti, sau bermudele. Aproximativ 20 dintre ei au platit deja amenzi usturatoare pentru incalcarea etichetei. Este vorba de o reglementare regionala, aprobata in 2016, care interzice acest articol vestimentar. In ce-i priveste pe soferii de taxi, nu le este garantata posibilitatea "de a purta bluze fara maneci, pantaloni scurti, slapi sau bluze de trening".… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

